أسعار الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة.. اعرف شروط التقديم وطرق السداد

بدأ حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان، اليوم الأحد، حجز عدد من وحدات الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة، لعدد من من الشقق، بالمنطقة المذكورة، مشيرا إلى أن تخصيص الوحدة بأسبقية الحجز، عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بمجموعة من الآليات والاشتراطات المحددة للاستفادة من المشروع.

وفي هذا السياق، ننشر ضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تجيب عن تساؤلات القراء على مدار اليوم، كل ما يخص الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة، الذي جاء على النحو التالي:

الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة

وقال بيان حساب تمويل الاسكان الاقتصادي التابع لوزارة الاسكان، أنه جرى طرح عدد من وحدات الإسكان بمشروع نزهة التجمع الثالث «بمنطق المستقبل 3» بمدينة القاهرة الجديدة، ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز إلكترونيًا، عبر موقع الحجز لبنك التعمير والإسكان.

والوحدات المطروحة هي نصف تشطيب، إذ جرى تشطيب الواجهات الخارجية والسلم والمدخل، بالإضافة إلى تركيب الباب الرئيسي للعمارة والأبواب الخارجية للشقق والشبابيك والبلكونات، ويجر تسليم الوحدة على بياض المحارة، ومواسير الصرف والتغذية الخارجية ومواسير الكهرباء.

وجاءت تفاصيل حجز تلك الوحدات والمساحات والأسعار والتي جاءت كالآتي:

آخر موعد للحجز

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات الاسكان المتوسط بداية من اليوم الأحد 30 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال بنك التعمير والاسكان.

طرق سداد وحدات الاسكان

ويقوم المستفيد بدفع نحو 100 ألف جنيه بالإضافة إلي 500 جنيه كمصاريف إدارية، والتي يتم دفعها عن طريق تحويل لبنك التعمير والاسكان، وبعد انتهاء خلال شهر حجز الوحدة يتم استكمال 30% من قيمة الوحدة، بينما باقي سعر الوحدة الـ70% يتم دفع على 14 قسط، يدفع القسط كل 6 أشهر.

خطوات دفع قيمة الوحدة الـ120متر حيث سيكون مطلوب من المتقدم سداد 147 الفا و500 جنيه، كمقدم الـ30% بينما باقي قيمة الوحدات 70% المتبقية، يتم سدادها على 14 قسط، يتم دفعها كل 6 أشهر، ويكون قيمة القسط الواحد 41 ألفا و250 حنيهًا.

بينما الوحدات الـ 112 متر، يتم دفع المقدم الـ30% 117 ألف و500 جنيه، بينما باقي سعر الوحدة يتم دفعها على 14 أقساط وقيمة القسط 36 ألفا و250 جنيها.

ويمكن دفع قيمة السعر كاش عن طريق فروع البنك في مدينة نصر والتجمع الخامس والقطامية والدقي.

أسعار الوحدات المطروحة

وجاءت أسعار الوحدات المطروحة كالآتي:

سعر المتر 6250 جنيها، وبهذا يكون سعر الشقة الـ120 متر بلغ 825 ألف جنيه.

سعر الوحدة مساحتها 112 متر بسعر 725 ألف جنيه.