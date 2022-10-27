شقق الإسكان الاجتماعي.. اليوم آخر فرصة لشراء كراسة الشروط

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن آخر فرصة لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز شقق الإسكان الاجتماعي، اليوم الخميس، حيث يتمكن جميع المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، من التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة المنتشرة داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

آخر فرصة لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز اليوم

ومن ثم يكون هناك فرصة لزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول واستكمال خطوات الحجز الإلكتروني التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنجاح عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي حتى 6 نوفمبر المقبل.

ونظرا للإقبال الكبير التي شهدته شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة التسجيل لمن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا جدية حجز وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3» حتى 6 نوفمبر المقبل.

شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المد يطبق على المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط، وذلك تلبية لرغبة المواطنين ولإتاحة فرصة أخرى لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح.

وتمكن هذه المهلة المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني وحجز الوحدات السكنية عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من زيارة الموقع وتسجيل الدخول، ومن ثم رفع المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية الحجز.