لأول مرة.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر بوابة «مصر الرقمية»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إمكانية حجز شقق الإسكان المطروحة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية، واتباع خطوات الحجز، كما هو الحال بالموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وأضاف الصندوق في منشور له، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا الإجراء جاء تسهيلاً على المواطنين في عملية الحجز ورغبة في منح فرصة لكل المواطنين الراغبين في التسجيل والحجز الإلكتروني للشقق السكنية.

وأكد الصندوق أن التسجيل عبر موقع بوابة «مصر الرقمية»، يغني عن التسجيل وزيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، ويمكن زيارة «مصر الرقمية»، لحجز وحدة، من خلال الضغط على هذا الرابط، واختيار خدمات بوابة مصر الرقمية، ومن ضمنها خدمات الإسكان الاجتماعي.

حيث تتيح بوابة مصر الرقمية، عدد كبير من الخدمات الحكومية، يمكن الحصول عليها إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، والوقوف في طوابير للحصول على الخدمة، في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم الخدمات الرقمية الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين من الاستفادة من خدماتها إلكترونيًا.

خدمات بوابة مصر الرقمية

- خدمات الرخص، منها: «إمكانية الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، والتظلُّم على مخالفات رخص القيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة، وإصدار بدل تالف رخصة قيادة، وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة».

- خدمات الأحوال المدنية: ومنها: «إمكانية الحصول على بدل تالف بطاقة الرقم القومي، والحصول على بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، وإصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا، وإصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقًا».

- خدمات التموين، وتشمل: «إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، وإمكانية نقل من محافظة إلى أخرى، وإمكانية فصل اجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التوثيق، خدمات مركبات، خدمات الشهر العقاري، خدمات التأمين الاجتماعي».