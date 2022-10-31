هيدي كرم تُشيد بـ«أخلاقنا الجميلة»: مبادرة ذكية.. وأحيي الشركة المتحدة

أشادت الفنانة هيدي كرم، بمبادرة «أخلاقنا الجميلة» التي اطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ وصفتها بـ«الذكية»، كون الشركة المتحدة اعتمدت واستخدمت الفن والمسلسلات والأفلام والنجوم الذين نعشقهم، ومررت فكرة الأخلاق والتوعية للأخلاق، حتى وصلت رسالة للمواطنين من خلال مشاهد محببه بالنسبة لهم.

هيدي كرم تُحيي «المتحدة» على «أخلاقنا الجميلة»

أضافت «كرم»، خلال تقديمها برنامج «راجل و2 ستات»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنها تُحيي الشركة المتحدة على تلك المبادرة، إذ أن البعض أصبح يستسهل الكلام السيئ والنقد والتنمر تحت إطار الحرية، والبعض يربط بين الأخلاق السيئة والتنمر وبين الحريات في التعبير عن الرأي، كما أن السوشيال ميديا غذت هذا الأمر، فضلًا عن اختفاء كبير لكثير من القيم والمبادئ وسط زيادة من السطحية والخوض في قضايا جدلية، دون الانتباه إلى أن هناك تحديات تواجه المجتمع.

«أخلاقنا الجميلة» تستهدف التأكيد على الأخلاق

أوضحت هيدي كرم، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت المبادرة المهمة والمحورية «أخلاقنا الجميلة» على عدة مراحل، إذ تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل، وتأتي في وقت يتحدث فيه الجميع بالشوارع عن الحنين إلى الماضي.