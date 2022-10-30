أخلاقنا الجميلة.. تكريم موظفة بمدرسة بأسيوط أعادت هاتفا ثمينا ضاع من «ولي أمر»

ضربت أمل أحمد عيد، الموظفة بمدرسة النيل المصرية بمدينة أسيوط، مثلا للأمانة والأخلاق الجميلة بإعادة هاتف محمول غالي الثمن تخطى سعره 25 ألف جنيه لولي أمر بعدما عثرت عليه داخل المدرسة دون الحصول على مقابل.

تكريم الموظفة من قبل المدرسة

وكرم الدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير مدرسة النيل المصرية بمدينة أسيوط الجديدة، أمل أحمد عيد، الموظفة بالمدرسة ومنحها شهادة تقدير لعثورها على هاتف محمول ماركة آيفون غالي الثمن وإعادته لصاحبه من أولياء الأمور المترددين على المدرسة.

رسالة للصدق والأمانة

وقال مدير مدرسة النيل المصرية إن أمل أحمد عيد، نموذج للأخلاق الجميلة للموظفة الأمينة كونها حافظة علي الهاتف ومن ثم إعادته لصاحبه علي الرغم من الهاتف غالي الثمن، لتقدم رسالة إلى زملائها وطلاب المدرسة أن الأمانة والصدق أهم وأفضل الصفات التي يتحلي بها الإنسان ويقدم رسالة طيبة للمجتمع أن إعادة الامانات لأصحابها أهم شيء.

وأضاف عبد اللطيف أن تقديم ومنح شهادة تقدير للموظفة امام الجميع تقدير معنوي لها حتي تصل الرسالة للجميع وتقديرا للموظفة التي أعادت أمانة غيرها برغم من ارتفاع سعرها لصاحبها دون الحصول على أي مقابل أو هدايا في ظل الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية الصعبة.

التحلي بصفة الأمانة

وأوضحت أمل عيد، الموظفة بالمدرسة والتي عثرت على الهاتف، أنها أثناء تجولها داخل المدرسة التي تعمل بها بمفردها عثرت علي الهاتف الثمين، ومن ثم تحفظت عليه حتى نجحت في استرجاعه لصاحبه ورفضت الحصول على أي مقابل، موجهة رسالة منها إلى التلاميذ والمجتمع ضرورة أن نتحلى بصفات الأمانة والصدق التي أصبحنا في حاجة إليها في مجتمعنا لأنه لو تعلمنا ذلك كل شخص سوف يحصل على حقه.