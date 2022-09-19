«أخلاقنا الجميلة».. الفضائيات تتفاعل مع مبادرة الشركة المتحدة

تفاعلت القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المبادرة التي أطلقتها الشركة، تحت عنوان «أخلاقنا الجميلة»، وذلك في إطار دورها المجتمعي المهم.

وأطلقت الشركة المبادرة على مراحلٍ عدة، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير، وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

قناة «دي إم سي»

ففي «دي إم سي»، استعرضت القناة عبر صفحاتها الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من بعض الأفلام القديمة، تتحدث عن الأخلاق الحميدة التي تربى عليها الجميع، وأمرت بها الأديان السماوية، ضمن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قناة «أون»

وفي قناة «أون»، عُرضت بعض مقاطع من الأفلام والمسلسلات، تضمنت كلمات عدة مثل «الناس اللي بنحبهم ويحبونا مابنقعدتش ندور بنحبهم ليه ولا بنكره فيهم إيه بنحبهم زي ما هما لأن اللي بينا مشاعر حقيقية»، ضمن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة».

قناة الحياة

قناة سي بي سي دراما