صالون نقاشي لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن «صناعة الدواء محليا»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا بعنوان «صناعة الدواء محليا والشراء الموحد»، ويفتح النقاش حوارًا حول دور البحث العلمي في مجال تصنيع الدواء وتأثيره في مواجهة أزمة كورونا التي اجتاحت العالم، إضافة إلى صناعة الدواء في مصر بين الحوافز التي تقدمها الدولة والتحديات، والدور الذي تلعبه هيئة صناعة الدواء، وتوفير المواد الفعالة، ودور هيئة الشراء الموحد وأبحاث صناعة الدواء والتشريعات الخاصة بهذا الصدد.

ملف صناعة الدواء محليا والشراء الموحد

يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف الصالون الذي يعقد اليوم في الساعة 7 مساءً، أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ، والنائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ودكتور صيدلي خالد يسري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ندوات التنسيقية في إطار الحوار الوطني

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وقت سابق إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.