تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش «صناعة السياحة» ضمن الحوار الوطني

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، مائدة مستديرة حول «صناعة السياحة في مصر»، والتحديات التي تواجهها بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرهما عليها.

مستقبل قطاع السياحة

كما تناقش المائدة المستديرة مستقبل قطاع سياحة، وأبرز التشريعات التي يعمل عليها البرلمان للنهوض بها، ودور وزارة الطيران المدني في دعم السياحة سواء الداخلية أو الدولية.

وتستضيف مائدة التنسيقية للمناقشة والحوار النائبة نورا علي عبدالسميع رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وأحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار -الوكيل الدائم، والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدير النقاش فاتن الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

إطلاق الصالونات والحوارات

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة علي صفحتها الرسمية.