التنسيقية تشارك في ندوة عن التغيرات المناخية بحزب المؤتمر

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة عن التغيرات المناخية في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، نظمها حزب المؤتمر بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

التنسيقية تطلق لجنة للمناخ

وقال حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منذ الإعلان عن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 أطلقت لجنة للمناخ بهدف حشد جهود المجتمع وبناء القدرات نحو العمل المناخي، كما وضعت استراتيجية عمل للتعاون مع الأطراف الضالعة في قضية المناخ، وقدمت أوراق عمل سياسية، ونشرات تثقيفية وجلسات حوارية وورش عمل استعدادا للقمة، وذلك إيمانا منها بدورها من منطلق المسؤولية الوطنية، وأهمية القضية المناخية كونها قضية وجودية وحاسمة.

إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء

وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود المبذولة على المستوى الوطني بدءًا من إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء إلى المشروعات الخضراء الذكية والقومية والتحول إلى الأخضر الذي أقرته الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في جميع قطاعات الدولة.

وتحدث المشاركون في الندوة عن أهمية قمة المناخ COP27 ودور مصر في العمل المناخي والمشروعات المنفذة في هذا الجانب والجهود الدولية والتزام الدول بالتعهدات نحو التكيف المناخي، والحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.