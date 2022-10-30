التنسيقية تواصل جلسات الحوار الوطني وتناقش مشاكل البنية التحتية بالقاهرة

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلساتها النقاشية في محافظة القاهرة بشأن محاور الحوار الوطني، إذ عقدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، وبحضور أهالي حي الزيتون والأميرية، وممثلي الأحزاب السياسية، وبعض العاملين بالعمل العام.

نشاط نواب التنسيقية

وأكدت مرثا محروس، نائبة التنسيقية، في بداية الجلسة، انطلاق نواب التنسيقية بين جميع فئات المجتمع للاستماع إلى رؤية المواطن على الأرض، وكذلك الحديث عن أهمية الحوار الوطني لنقل كل تحديات الأسرة المصرية، وذلك تزامنا مع إرادة القيادة السياسة للاستماع لكل فئات المجتمع المصري.

وناقشت الجلسة عددا من المشكلات المهمة سواء التي تواجه الأسرة المصرية مثل البطالة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الشابة، وعدم تقنين المشروعات الصغيرة، ومشاكل البنية التحتية، وذلك في إطار رؤيتهم الخاصة في محاور الحوار الوطني والحراك السياسي الذي يحدث الآن بالشارع المصري.

وأكد النائب أحمد مقلد، أهمية الحوار الوطني والاستماع لجميع فئات الشعب المصري تمهيدا لحلها في الإطار التشريعي والإجرائي.

الاستماع لكل الأحزاب والفئات

وأكدت النائبة هيام فاروق، أن التنسيقية تعمل منذ عام 2018 على الاستماع لكل الأحزاب والفئات، وأضافت أن ما ينتج عن الجلسات الخاصة بالحوار الوطني نطرحه بكل أمانة وذلك للعمل على حل المشكلات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا التي يجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.