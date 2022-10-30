ارتفاع حصيلة قتلى جسر الهند إلى 91.. والحكومة: نتحمل المسؤولية

ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية عبر موقعها، أن حصيلة قتلى انهيار الجسر المعلق فوق أحد أنهار ولاية جوجارت غرب البلاد، ارتفعت إلى 91 قتيلا، وفق أحداث حصيلة جرى الإعلان عنها.

وأفاد شهود عيان، بأن نحو 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا يعبرون الجسر وقت انهياره، فيما وقع الحادث بعد 4 أيام فقط من إصلاح وتجديد هذا الجسر التاريخي، الذي يعتبر أحد المعالم السياحية في الهند.

ويعود الجسر إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، إذ جرى ترميمه وإعادة فتحه للجمهور قبل أربعة أيام فقط، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجوجاراتية الجديدة.

الحكومة تتحمل المسؤولية عن انهيار جسر جوجارت

وقال وزير الدولة للتشغيل والإسكان والتنمية روسال بريجيش ميرجا، إنه جر افتتاح الجسر الأسبوع الماضي، مشددا في تصريحات لقناة إن دي تي في: «نحن أيضا مصدومون. الحكومة تتحمل المسؤولية عن هذه المأساة».

وأكد «ميرجا»، وصول ثلاث فصائل من قوات الإنقاذ و50 من أفراد البحرية الهندية، بالإضافة إلى طابورين من أفراد الجيش وسبعة فرق إطفاء من راجكوت وجامناجار وديو.

نحو 100 مصاب جراء انهيار الجسر

وقدر النائب عن راجكوت موهان كوندريا عدد المصابين بنحو 100، على الرغم من عدم إمكانية التحقق من هذا الرقم.

ووفقًا للمصادر نفسها، فقد ورد أن عشرات الأشخاص غُرقوا تحت الأنقاض ولا يزال العديد منهم محاصرين تحت أنقاض الجسر، وأعاق حلول الليل جهود الإنقاذ.