متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للعمل الخيري.. «محاضرة وعرض تمثالين»

نظم متحف آثار كفر الشيخ «قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة»، بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ، محاضرة بمقر المركز، احتفالاً باليوم العالمي للعمل الخيري، بحضور عدد من الأطفال وكبار السن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

كنز في محافظتك

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان صادر اليوم، إن إدارة المتحف وبالتنسيق مع وزارة السياحة، تحت عنوان «تعرف على كنز في محافظتك»، نظمت الحملة الترويجية التي أطلقتها على الصفحات الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تمثال الملك رمسيس الثاني

وأضاف المحافظ، أن قطعة اليوم التي تميز بها متحف كفر الشيخ هو تمثال الملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت، ويصور هذا التمثال الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب المعبودة «سخمت»، والذي يعني اسمها «القوية»، وجرى تمثيلها بجسد امرأة ورأس أنثى الأسد، يعلوه قرص الشمس.