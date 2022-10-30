نقيب المحامين: لدينا رؤية شاملة لتطوير ملف «المحاماة والتقاضي»

استعدت نقابة المحامين للمشاركة بفاعلية فى الحوار الوطنى وطرح رؤية النقابة لتطوير عملها وتحسين أوضاع المحامين وتطوير ملف المحاماة والتقاضى

. وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك جدية وتعاوناً وتنسيقاً حقيقياً بين كل المهتمين والمنظمين لهذا الحوار الوطنى الذى يتسع للجميع وسيكون معبراً عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصرى، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى سيكون ناجحاً، وسيحقق جميع أهدافه للسير نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد نقيب المحامين، فى تصريحات لـ«الوطن»، مشاركة نقابة المحامين فى الحوار الوطنى الذى سيكون واحداً من أكبر المشاركات والحوارات السياسية المصرية، مشيداً بجميع القضايا والملفات التى تقدمت بها القوى السياسية والحزبية والشعبية لطرحها على طاولة الحوار الوطنى، مضيفاً: «نقابة المحامين تعتبر نفسها جزءاً مهماً داخل الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولدينا مشكلات فى التعامل مع بعض الجهات، ونأمل وضعها على طاولة الحوار الوطنى للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعاً»، مؤكداً حرص نقابة المحامين على المشاركة الفعالة فى هذا الحوار، وتسخير جميع إمكانياتها لإنجاحه، وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم.

«علام»: حريصون على المشاركة بفاعلية.. وترسيخ العدالة وسيادة القانون

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة تعكف على إعداد ورقة كاملة ورؤية شاملة للمشاركة فى الحوار الوطنى بما يتضمن مطالب المحامين ورؤيتهم لإنجاح الحوار الوطنى، وعلى رأسها ملف العدالة وسيادة القانون، مضيفاً: «لقد تابعت بكل اهتمام كل ما يثار من مناقشات وتصريحات حول هذا الملف المهم والوطنى، واتضح لى أن هناك إصراراً من جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية على المشاركة الحقيقية فى الحوار الوطنى، وتغليب المصالح العليا لمصر على أى مصالح أخرى، وهناك حالة من الاصطفاف الوطنى الحقيقى مع الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر»، مؤكداً أن هناك إصراراً من الجميع أيضاً على تحقيق النجاح لهذا الحوار الذى يفرض تحدياته على الجميع، بما يجعلهم أمام مسئولية نجاحه، ووضع الرؤى التى تخدم صالح الوطن.

وتابع: «الحوار الوطنى، بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء فى توقيت مناسب للغاية، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، حيث يمر العالم بلحظة تاريخية معقدة فى الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى فيما يتعلق بالآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخى»، مؤكداً أن الحكومة وحدها لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الملفات والقضايا المهمة، ولذلك فإنه يتعين على جميع المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والنقابية والحزبية والشعبية المشاركة فى التفاعل والتعاطى مع مثل هذه الملفات.

علام: الحوار مهم لصنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر

وأشار نقيب المحامين إلى أن الحوار الوطنى فى حد ذاته هو ضرورة فى غاية الأهمية لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والوطنية فى صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر، ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطى، ويسهم فى الخروج بنتائج تخدم الوطن، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود فى طرح رؤى وآليات دعمها.

وضرب عدداً من الأمثلة لما يجب الاهتمام به فى الحوار الوطنى بشكل عام، مثل بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التى لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام بقضايا الشباب التى تمثل أولوية أيضاً لأنهم هم المستقبل، وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة فى الحوار الوطنى، وأن يكون هناك خروج باتفاق وتوصيات تحمل التأكيد على أننا لدينا أمل فى غد أفضل لشباب مصر الواعد، والاستمرار فى ملف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية فى المواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.