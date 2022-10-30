نقابة التمريض: تطوير منظومة التعليم وإدخال «القبالة» أهم مطالبنا

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدعوة إلى الحوار الوطنى أمر مهم للغاية، مثمنة تلك الدعوة، ومؤكدة حرص نقابة التمريض على المشاركة برؤيتها خلال جلسات الحوار الوطنى المقبلة، التى من أهمها تطوير منظومة تعليم التمريض فى مصر، والتى بدأتها النقابة بالفعل مع وزارة الصحة، لكنها تحتاج إلى تطوير أسرع وتكاتف أكثر من الوزارات المختلفة لمواكبة دول العالم.

وأضافت نقيب التمريض فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «دول العالم لديها مستويان من التعليم بالتمريض فقط، فى حين أننا ما زال لدينا تعليم التمريض بعد الإعدادية 5 سنوات، بحيث يصبح عامين بعد الثانوية العامة و6 أشهر امتياز، والذى سيسهم فى تخريج دفعتين كل 5 سنوات، أى ضعف النظام الحالى، كما سيتم توفير عبء دراسة المواد الثقافية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، نظراً لعدم ارتباطها بمهنتنا، والخريج سيكون ذا جودة تعليمية أفضل، ونواكب دول العالم ومنظمات الصحة العالمية».

«كوثر»: سنقترح حلولا لأزمة عجز التمريض.. وتحسين الصورة الذهنية للمهنة

وأكدت أن النقابة وضعت خطة استراتيجية للنهوض بمنظومة التمريض، مشيرة إلى أنها تشمل عدة محاور، أبرزها تطوير منظومة تعليم التمريض فى مصر، سواء كان التعليم الفنى أو التعليم العالى، وذلك لاستكمال الدراسة للممرضين القدامى، الذين لم تُتح لهم الفرصة لاستكمال دراستهم، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين مستويات التعليم فى مصر.

وشدّدت نقيب التمريض على ضرورة التوسّع فى استكمال الدراسة للتمريض القديم حتى 45 عاماً، وإدخال مجال «القبالة» فى مصر، أو «المولدات» والمعترف به فى كل دول العالم، حيث إن التوسّع بها يُقلل الولادات القيصرية، ويشجّع الطبيعية، ويقلل المضاعفات الخاصة بالولادات، ونقترح السير على نهج الفلبين فى تصدير التمريض إلى دول العالم، حيث إنها تصدّر 10 آلاف سنوياً كمصدر دخل لها، وبالتالى نحن نحتاج إلى استيعاب أعداد أكبر وبجودة مرتفعة، وتبادل الخبرات بين مصر والدول، حيث انخفضت فرص الإيفاد إلى الخارج خلال الفترات الماضية.

وتابعت: «نحتاج إلى مزيد من الجهد لتحسين الصورة الذهنية للتمريض لدى المواطنين، من خلال الدراما، وهى بالفعل شهدت تحسّناً كبيراً، لكنها ما زالت تحتاج إلى ما هو أفضل».

مشكلة عجز التمريض

وأشارت إلى أنه من النقاط المهمة التى ستوليها النقابة اهتماماً فى جلسات الحوار الوطنى، هى مشكلة عجز التمريض، موضحة أن تلك المشكلة ترجع إلى استمرار تسرّب التمريض داخلياً وخارجياً، من المستشفيات الحكومية للعمل فى نظيرتها الخاصة، وذلك لأن فى المستشفيات الحكومية قيمة النوبتجية لعدد ساعات 12 ساعة، تقدّر بـ20 جنيهاً وتصل إلى 12 جنيهاً بعد الخصومات، فى حين تصل إلى 230 جنيهاً فى المستشفيات الخاصة، فضلاً عن التسرب للعمل بالدول العربية.