وفاة نقيب التمريض في الفيوم بعد أزمة صحية.. واليوم تشييع الجثمان

خيّمت حالة من الحزن على أطقم الأطباء والتمريض في مستشفيات محافظة الفيوم، وخصوصًا مستشفى التأمين الصحي، عقب وفاة محمد علي عباس نقيب التمريض الحالي بمحافظة الفيوم، والممرض في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، متأثرًا بإصابته بوعكة صحية أصابته قبل شهر، حيث تدهورت حالته الصحية، ثم توفى اليوم.

وتستعد أسرة نقيب التمريض الراحل، لتشييع جثمانه عقب صلاة العصر من مسجد 6 أكتوبر بحي التفتيش خلف مديرية أمن الفيوم، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بمدينة الفيوم.

كان مثالًا لأطقم التمريض

ونعت الدكتورة دينا الحادقة، استشاري التخدير والمدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، وفاة نقيب التمريض بالفيوم، قائلةً: «خبر حزين صادم: وفاة أ. محمد علي نقيب التمريض بالفيوم»، مؤكدةً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه كان مثالًا للتمريض الراقي في العمل والسلوك، داعيةً له بالرحمة ولأسرته وزملائه بالصبر والسلوان، قائلةً: «ربنا يرحمه ويغفر له وخالص العزاء لنا جميعًا ولقطاع التمريض بالفيوم».

حزن بين أطقم التمريض

في سياق متصل، خيّمت حالة من الحزن الشديد على أطقم التمريض في مختلف مستشفيات محافظة الفيوم، عقب انتشار نبأ وفاة نقيب التمريض، مؤكدين على دماثة أخلاقه، واحترامه للكبير والصغير، ووقوفه إلى جانب كل من يحتاجه، فيما هرع العشرات من الممرضين والممرضات إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه والمشاركة في تشييع جنازته بأنفسهم، فضلاً عن تقديم واجب العزاء لأسرته.

التأمين الصحي ينعيه

ونعى مستشفى التأمين الصحي، في بيان، رحيل محمد علي عباس نقيب التمريض والممرض بالمستشفى.

وأوضح المستشفى في بيان لها، أنّ نقيب التمريض الراحل، كان قد أصيب بوعكة صحية قبل شهر، وتم حجزه في المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.