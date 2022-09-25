نقيب التمريض: تفعيل مناهج جديدة بداية من العام الدراسي المقبل

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إنه تم البدء منذ عام 2014 في وضع خطة قومية لتطوير منظومة التمريض على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما بالقطاع: «هناك طاقة أمل فُتحت لمصر منذ 4 أيام، عندما وجه الرئيس بوضع استراتيجية لتطوير القطاع»، موضحةً أنه يجري تفعيل مناهج التمريض الجديدة بداية من العام الدراسي الجديد.

وأضافت كوثر خلال لقائها في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى: «دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ينقلنا نقلة كبيرة أسوة بدول العالم، وفي عام 2012 تم عمل أول مسودة لأول قانون مزاولة المهنة وهو موجود على مكتب المستشار القانوني لوزارة الصحة».

ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات

وتابعت نقيب التمريض: «هناك الكثير من المستجدات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة، مثلا، ترخيص مزاولة المهنة والتمريض كانت مدته مدى الحياة، وكان من الممكن ألا نحصل على دورة تدريبية واحدة طوال الحياة العملية، ولكن المجلس الصحي المصري الذي اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة، ألزم كل الفريق الصحي بتجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات».

نقيب التمريض تشكر السيسي

ووجهت عضو مجلس الشيوخ، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه اهتمّ بالتمريض وبكل فئات المجتمع، مشيرةً إلى أن تطوير منظومة التعليم في مصر مطلوبة بشكل جذري: «لا توجد دولة على مستوى العالم تستقبل الملتحقين بدراسة التمريض بعد الإعدادية، ولكن بعد الثانوية العامة، ويكون معهد الدراسة فيه لمدة سنتين، أو كلية التمريض لمدة 5 سنوات، والمستويين مطلوبين».