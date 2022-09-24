نقيب التمريض عن خطة التطوير: سنصدر الممرضين بعد تلبية احتياجات السوق

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن الدعم الذي يحصل عليه الممرضون والممرضات في عهده، حلم: «هناك دعم وإرادة لتطوير كل قطاعات المجتمع، وليس التمريض فقط، وهناك خطة لتطوير منظومة تعليم التمريض في مصر، خاصة التعليم الفني، وتوحيد مسارات قبول التمريض بعد الثانوية العامة».

وأضافت «محمود» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc»، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري: «هناك تطوير مناهج التعليم، وتطوير القائمين على العملية التعليمية، وتطوير بيئة العمل التعليمية، ومعامل المهارات التي يتدرب فيها الطلاب، والطلاب نفسهم».

التدريب المستمر للممرضين والممرضات

أشارت نقيب التمريض، إلى التدريب المستمر، خاصة تدريب عناصر العمل بالإمكانات المتاحة والتدريب، ورفع مستوى كفاءة وأداء التمريض، والتدريب المتخصص، وتغطية العجز، وعمل خطة الحفاظ على العقول، وذوي الكفاءة من التسرب إلى القطاع الخاص والعمل بالخارج.

وواصلت: «سنقوم بعمل خطة ممنهجة ممنظمة في مصر لتغطية العجز وسوق العمل المحلي، وسنقوم بتجربة مثل الفلبين، فبعد تلبية كل احتياجات سوق العمل القومي، نبدأ في التصدير، وبدون مبالغة أقول إن مناهج تعليم التمريض في مصر تفوق المناهج الأجنبية، وإذا تمّ تدشين هذه الخطة ستمثل فارقا كبيرا، وسنعيد مرة أخرى تعليم اللغة الإنجليزية بقوة للطلاب في معاهد التعليم الفني وكليات التمريض».

قانون مزاولة مهنة التمريض

أكدت أن من أجزاء الخطة، سن قانون مزاولة مهنة التمريض، إذ أنه موجود على مكتب المستشار القانوني لوزير الصحة، ويتضمن إعادة تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، بما يتماشى مع المجلس الصحي المصري الجديد، الذي يؤكد أن كل المهن الصحية، يجب تجديد ترخيص العاملين فيها كل 5 سنوات.