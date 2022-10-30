تفاصيل تدخلات «التضامن» لدعم ذوي الهمم.. شقق سكنية ومنح دراسية

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع العديد من الوزارات ومع الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات لذوي الهمم، مشيرة إلى أن هناك 4500 جمعية أهلية، تقدم العديد من الخدمات لتأهيل وتمكين ذوي الهمم.

وأوضحت التضامن في تقرير صادر عنها، أنه يتم تقديم العديد من الخدمات لذوي الهمم، والتي تتمثل فيما يلي:

- منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية بـ18 جامعة حكومية.

- توفر وزارة التضامن دعما لنحو مليون و100 ألف من ذوي الهمم بنحو 5 مليارات و200 مليون جنيه سنويا.

- أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، 950 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.

- وفرت وزارة التضامن مترجمي لغة الإشارة بكليات التربية النوعية بالجامعات مثل «تكنولوجيا التعليم، تربية فنية، اقتصاد منزلي» دعماً للطلاب والطالبات الصم وضعاف السمع، لمساعدتهم في فهم المحتوى الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي والمشاركة بشكل مناسب.

-%5 من شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمت الموافقة على تخصيص هذه النسبة في الدور الأرضي بالوحدات السكنية.

- تم تخصيص فترة محددة لذوي الهمم في حجز الوحدات السكنية قبل فتحه لعموم الجماهير.

- دعم مصروفات الطلاب ذوي الإعاقة غير القادرين في 19 جامعة حكومية مصرية.

- يستفيد من الخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي نحو 400 ألف من ذوى الهمم، وذلك في نحو 212 حضانة تأهيل، بـ 757 هيئة تأهيلية تشرف الوزارة عليها بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، 225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، 25 مركز تأهيل متكامل، 60 مركزا لغويا.

- وفرت وزارة التضامن الاجتماعي 73 ألفا و450 جهازا تعويضيا وأدوات مساعدة مثل أجهزة اللاب توب الناطقة والعصا البيضاء بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لمساعدة ذوي الهمم.