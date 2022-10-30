صالون «تنسيقية الشباب» يناقش «صناديق الاستثمار الخيرية»: بديل متطور لـ«الوقف»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي بعنوان «صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي»، إذ تعد تلك الصناديق بديل متطور لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتجذب تلك الصناديق تمويلات كبيرة مستدامة.

كما سيتمّ مناقشة إذا ما كانت تستطيع تلك الصناديق توفير تمويلات للجمعيات ومنظمات العمل الأهلي تغنيهم عن التمويلات الأجنبية، وذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن التي سيتمّ طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ضيوف صالون التنسيقية

ويستضيف صالون التنسيقية، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ويدير الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الحوار الوطني

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.