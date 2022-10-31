أهم المعلومات عن جسر الهند المعلق بعد انهياره.. «عمره أكثر من 100 عام»

شاهدت الهند حادثًا مؤلمًا، أمس، بانهيار جسر معلق في ولاية جوجارت غرب البلاد، وكانت الحصيلة حتى مساء أمس قرابة 100 قتيل، بينما كان يجرى البحث عن عشرات آخرين تحت أنقاض الجسر.

ولعل المفارقة في الأمر، أن هذا الجسر المعلق جرى افتتاحه قبل أيام معدودة بعد تجديده وإصلاحه كونه أحد الجسور التاريخية ويعد معلما سياحيا شهيرا، بحسب وسائل إعلام هندية بينها قناة «إن دي تي في» وموقع «إنديان إكسبريس».

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن جسر الهند المعلق بعد انهياره:

- يعود تأسيس الجسر إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، ولهذا فهو جسر تاريخي.

- بحسب رئيس بلدية موربي فإن عمر الجسر أكثر من 100 عام.

- يعد الجسر أحد المعالم السياحية الهامة في غرب الهند وتحديدا ولاية جوجارت.

- تم إغلاق الجسر لفترة ما، حيث جرى إصلاحه وتجديده.

- أعيد افتتاح الجسر قبل أيام معدودة فقط وتحديدا يوم 26 أكتوبر.

- أعيد افتتاح الجسر بمناسبة أمام الجمهور بمناسبة رأس السنة الجوجارية.

- الجسر مقام فوق نهر ماتشو أحد الأنهار في بلدة موربي التابعة لولاية جوجارت.

- وقت انهيار الجسر كان هناك نحو 500 شخص يمرون من فوقه.

- كان من بين العابرين فوق الجسر نساء وأطفال.

- تم الدفاع بقوات من الجيش والبخرية وفرق إطفاء أمس للتعامل مع الحادث.

- أعلن وزير التشغيل في الهند صدمته بالحادث، مؤكدا مسؤولية الحكومة.

- أعلن رئيس الوزراء الهندي عن صرف تعويضات للمصابين ولأسر القتلى.

- وفق صندوق الإغاثة الوطني سيتم صرف 20 ألف روبية لمساعدة أسر الضحايا.

- طلبت المعارضة الهندية تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

- تزعم المعارضة الهندية أن الجسر لم يكن مؤهلا لافتتاحه في هذا التوقيت.

- حملت المعارضة الهندية الحزب الحاكم مسؤولية انهيار الجسر.

- كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في زيارة إلى جوجارت وهي مسقط رأسه تزامنا مع الحادث.