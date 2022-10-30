رؤية «المتحدة» للارتقاء بالإعلام.. استراتيجية «إخبارية وثقافية وتوعوية» ومحتوى يهتم بالأطفال والأجيال الجديدة

الارتقاء بالإعلام والنهوض به من سمات المجتمعات التى من أولوياتها أن تكون فى مصاف الدول التى تتميز بالتقدم والرقى، وهو ما أخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عاتقها من خلال وضع استراتيجية وطنية فى قطاع الإعلام وإنتاج برامج ثقافية وتوعوية، والاهتمام بالأطفال والأجيال الجديدة، فضلاً عن انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» غداً، ومبادرات التوعية بشأن مخاطر الإدمان، وعودة «أخلاقنا الجميلة» التى طالما تميّز بها المصريون «الجدعان».

«جبر»: الأولوية تقديم محتوى آمن وموجه بشكل تفاعلي للشباب

وقال الكاتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشركة المتحدة، أحدثت حالة إعلامية غير مسبوقة من خلال مشروعات تبعد عن الإعلام التقليدى، وتوفير كل ما يحتاج إليه الإعلام الحديث من موارد مالية وكوادر مؤهلة، خصوصاً أن توقيت انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» مهم جداً، لتغطية الجانب الإعلامى الذى نفتقر إليه على المستوى الإقليمى. وأشار «جبر» لـ«الوطن» إلى استعداد «المتحدة» لما سماه بـ«قطار الإعلام المتطور»، ووجود استراتيجية إعلامية وطنية بهدف تطوير البرامج والمبادرات الخاصة بالوعى والمعرفة، وتعتمد المبادرة التى أطلقتها الشركة بشأن مخاطر المخدرات على رسائل إعلامية شديدة الوضوح والإقناع، لاستهداف الشباب بمختلف فئاته العمرية لحمايتهم وتوعيتهم ضد مخاطر الإدمان.

وقال «جبر» إن قناة «القاهرة الإخبارية» ستكون انطلاقة كبيرة، مشيراً إلى أن هناك أهمية محلية وعربية ودولية، لظهور القناة فى هذا التوقيت، مشدّداً على ضرورة تقديم محتوى آمن وموجه بشكل تفاعلى، للشباب الذين يمثلون نصف مجتمعاتنا العربية تقريباً. وأوضح أن هناك عدة رسائل وقضايا ينتظر من قناة «القاهرة الإخبارية» تحقيقها، خاصة مع قُرب انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، الذى يمثل نقلة مهمة لمصر، لافتاً إلى أن الشركة المتحدة، تتّجه إلى الرقمنة، للاستفادة من الثورة التكنولوجية الهائلة، حسب تعبيره.

ولفت «جبر» إلى أن أهمية ظهور القناة محلياً، تتمثل فى أن الإعلام فى مصر يواجه تحديات كبيرة، أهمها التحديات التكنولوجية، واللحاق بثورة التطورات التكنولوجية المذهلة، وهذه تحتاج مؤسسة لها إمكانات فنية وبشرية ومادية كبيرة، وهو ما تمتلكه «المتحدة»، فستكون انطلاقة كبيرة.

«سعدة»: تعمل على ترسيخ الريادة الإعلامية

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن «المتحدة» تعمل على إعادة الإعلام لريادته الحقيقية، وكل ما يقدمه من تشكيل الوعى وبناء المجتمع بخلاف الجانب الترفيهى، لرغبتها الشديدة فى تطوير المحتوى الإعلامى، وصولاً إلى إعلام توعوى تنموى يليق بالجمهورية الجديدة، مضيفاً: «القاهرة الإخبارية ستُولد عملاقة ومخطط لتدشينها جيداً، وأرى أن التطور التكنولوجى سيكون داعماً للقنوات التليفزيونية أكثر من كونه منافساً لها، حيث يجرى الاستفادة من التطور التكنولوجى فى نشر محتوى ما تقدمه القناة من برامج ونشرات».

«يونس»: محتوى يليق بالدولة المصرية

فيما قالت الدكتورة إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولى للإعلام، لـ«الوطن»، إن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الشركة المتحدة، فى السنوات الأخيرة بهدف تغيير شكل الإعلام التقليدى أو الإعلام بشكل عام، منها تطوير أو استحداث برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

وعن أهمية البرامج الجديدة، سواء كانت ثقافية أو موجّهة للأطفال، قالت «إلهام» إن هذه البرامج ذات أهمية قصوى، خصوصاً عندما تكون هناك برامج «توك شو» رئيسية تنقل الأحداث بموضوعية من جميع الجوانب، فإن ذلك يسهم فى أن يجعل المواطن مرتبطاً بإعلام الدولة، باعتباره المظلة التى تحمى المواطنين من محاولات التشكيك فى إنجازات الدولة وما تقوم به من أجل الارتقاء بالمواطن وما توفره له من حماية اجتماعية بكل الطرق.

وأوضحت أن تطوير الإعلام أمر ضرورى لحماية الوطن من أى معلومات مشوّهة و«مفبركة»، فى ظل حروب الجيل الرابع والخامس، ومن ثم عندما يكون هناك إعلام حديث متطور عالٍ تقنياً وذو محتوى متميز، فإن ذلك يعتبر فرصة جيدة للجميع فى ظل محاولات بعض المغرضين لتزييف الوعى.

وأشارت «إلهام» إلى مشروع «المتحدة للخدمات الإعلامية» الخاص بتقديم أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية بمختلف مراحلهم العمرية مثل مسلسل «يحيى وكنوز»، وتأكيدها أن الصغار فى حاجة شديدة إلى مثل هذا المشروع القومى لحماية وتوعية الأجيال الجديدة وتعريفهم بالقيم والمبادئ والأخلاق بما يساعد على تنشئة سلوكيات إيجابية لدى الأطفال من خلال قوالب فنية جذابة.