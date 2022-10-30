سها سعيد: «عاصمة الخبر» ترسيخ لريادة مصر.. ومبادرات «المتحدة» تعيد دور الإعلام

قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة القاهرة الإخبارية جاء فى توقيت مناسب فى ظل التغيرات الإقليمية التى حدثت بالمنطقة. وأكدت «سها»، فى حوار لـ«الوطن»، أن عوامل نجاح القناة تتوقف على قدرتها على نقل الخبر فى أسرع وقت، وتمتعها بجميع مواثيق الشرف الإعلامية، التى تتمثل فى المصداقية والشفافية.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»؟

- فكرة إطلاق قناة إقليمية مصرية ضرورة ملحة فى ظل نظام عالمى للإعلام أصبح محركاً أساسياً فى صياغة متغيراته، ونحن نحتاج منصة إعلامية تعبر عن واقعنا دون مبالغات أو تزييف للحقائق، وتنقله للخارج بكل مصداقية وشفافية فى إطار تحسن صورة مصر الخارجية، والرد على جميع الحملات الممنهجة ضد الدولة.

ما عوامل نجاح القناة؟

- أهم عامل لنجاح أى قناة إخبارية المصداقية وحيادية التوجه، فقد تابعنا عدداً من القنوات الإخبارية، ومع الوقت ظهر توجهها وأصبحت طرفاً لمصالح سياسية بعينها، بالإضافة إلى السرعة فى رصد الخبر من خلال شبكة المراسلين التى تمتلكها القناة بمختلف دول العالم، ولعل العنصر البشرى وطريقة تعامله مع الحدث بحرفية ومصداقية يعد أحد عوامل نجاح أى قناة من خلال دعم مراسلى القناة بخطط تدريبية شاملة تمكنهم من بث واقع الأخبار أو الموضوعات بشكل كامل دون أى نقص فى المعلومات أو الأخبار فى إطار كسب ثقة الجمهور وعدم الخروج عن مواثيق شرف الإعلام التى من شأنها تشكيل صور ذهنية صحيحة لدى الجمهور دون مبالغة أو تهويل.

وكيل «إعلام الشيوخ»:ستنطلق في توقيت مثالي.. وتنقل الواقع للعالم بموضوعية وشفافية

ما أولويات عمل القناة خلال المرحلة المقبلة؟

- أهم أولويات القناة إثبات مصداقيتها وقدرتها على نقل الخبر الصحيح فى التوقيت المناسب وقدرتها على التعبير عن سياستها التحريرية فى أسرع وقت ممكن بهدف تحقيق أكبر قدر من المشاهدة وكسب ثقة الجمهور المحلى والدولى، ولعل أولوية عمل القناة خلال المرحلة المقبلة، يجب أن ترتكز على زيادة تسليط الأضواء على زيارات الرئيس الخارجية ورصد كامل لجميع تحركات الدولة وإيضاح طرق تعامل القيادة السياسية مع مختلف دول العالم وإبراز جميع المجهودات المصرية فى تعزيز العلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم، فضلاً عن نقل الواقع الحقيقى لمختلف دول العالم بصورة موضوعية وشفافية دون تحيز أو تهميش وتعريف الجمهور المحلى والدولى بالواقع المعيشى الذى يعيشه العالم.

ما دلالة اسم «القاهرة الإخبارية» وشعار «عاصمة الخبر»؟

- دلالة الاسم والشعار تؤكد تاريخية الريادة المصرية فى الإقليم، والرمزية معبرة للغاية وتطلق رسالة للعالم تؤكد أن مصر تعرف إمكانياتها ومدركة لدورها فى ظل هذا الكم من التحديات.

مجهود كبير من الشركة المتحدة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل مجهوداً كبيراً خلال الأيام الماضية لعودة الإعلام المصرى لدوره الحقيقى، وظهر ذلك من خلال إنتاج الدراما الهادفة أو المحتوى الدرامى الذى يحمل رسائل متعددة عبر شاشاتها ويخاطب فئات وشرائح مجتمعية متعددة، وأنا أحيى شجاعة «المتحدة» على قرار اقتحام تلك الملفات وإعادة الإعلام التوعوى المصرى من جديد، رغم أنه مسئولية إعلام الدولة وحده نظراً لضخامة التكلفة الإنتاجية لمثل هذه الأعمال فى مقابل محدودية عوائدها الربحية، كما أن إعلام الطفل يجب أن يوجه للطفل العربى، فهو المستهدف الرئيسى، وهذا الطفل خلال سنوات قليلة سيصبح عنصراً يمكن استقطابه أو كادراً يمكن الاعتماد عليه، وأى الطريقين له أدوات إعداد، ونحن من نضع أبناءنا على أى الطريقين بما نقدمه لهم من محتوى إعلامى.