علاوة غلاء المعيشة وتعديلات قانون الشهر العقاري أمام النواب الثلاثاء

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة من هذا الأسبوع، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

تشهد الجلسة البرلمانية الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018

كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

يهدف مشروع القانون، إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها، بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

مناقشة طلبات الإحاطة

كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.

فيما تشهد الجلسة البرلمانية الأربعاء، مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية.