وكيل «إعلام النواب»: مبادرة المتحدة لمكافحة الإدمان تغرس القيم الحميدة بنفوس النشء

أشاد النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمكافحة الإدمان، وقال إن الشركة تعيد الإعلام التوعوي المصري لوضعه الحقيقي في نشر السلوكيات الإيجابية وغرس القيم الحميدة بنفوس النشء المصري، لا سيما شباب العشرينيات الذي أصبح عرضه للانفتاح التكنولوجي الذي دخل عليه العالم مطلع القرن الحادي عشر.

وأعرب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن خالص أمنياته بنجاح المبادرة خلال الفترة الماضية، ودعا لنشر محتوها على جميع المنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بهدف نشر خطة توعية المبادرة على أكبر مساحة إعلامية.

قناة القاهرة الإخبارية جاءت في توقيت مناسب

وتطرق وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب للحديث عن قناة القاهرة الإخبارية التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال إن القناة جاءت في توقيت مناسب وجيد للغاية، خاصة وأن الإعلام المصري بحاجة إلى قناة إقليمية تعزز ريادته.