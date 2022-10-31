خبير اقتصادي هندي: تمويل المناخ يتطلب تريليونات الدولارات

شارك المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الأحد، في تنظيم المحاضرة الثانية حول التمويل الأخضر، ضمن سلسلة محاضرات حول قضايا المناخ والتنمية، بالتعاون مع كل من رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومجموعة البنك الدولي، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومي، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط بشكل أفضل بين تغير المناخ العالمي وأجندات التنمية بالدول المختلفة.

اقتصادي هندي يتحدث عن تجربة بلاده في التعامل مع قضايا المناخ

وتحدث الدكتور مونتيك سينغ أهلواليا اقتصادي وزميل متميز في مركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية (CESP) من دولة الهند، عن تجربة الهند في التعامل مع قضايا المناخ والتي تحتل الترتيب الرابع عالميا في الانبعاثات الكربونية والتي رغم ما تفعله لمواجهة المشكلة لكن لازالت تحتاج المزيد من الجهد، مؤكدا أن الظروف التي ينعقد فيها مؤتمر المناخ القادم شديدة الصعوبة، ليس فقط بسبب الحرب ولكن أيضا في ظل قمة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما يجعل ظروف المؤتمر نفسه صعبة.

فجوة بين القناعات والشعور بخطورة مشاكل المناخ

وأشار أهلواليا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين القناعات والشعور بخطورة مشاكل المناخ، وبين الخطوات والتحركات التي تتم على الأرض لمواجهة هذا الخطر، وهو ما يظهر بشكل كبير في دول الغرب، مشددا على ضرورة أن يخرج المؤتمر برسائل محددة وإلزام الدول بتنفيذ الوعود السابقة والتي لم تعد كافية وإقرار وعود جديدة يتم الالتزام بها، وأن تضع الدول المتقدمة لنفسها هدفا محددا لتقليل الانبعاثات خلال العشر سنوات المقبلة، في مقابل السماح للدول النامية بزيادة انبعاثاتها حتى يمكنها النمو، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى تتمثل في التمويل، فلم تعد المائة مليار دولار التي تم الإعلان عنها من قبل كافية إذ ارتفعت الاحتياجات إلى تريليونات الدولارات لتمويل المناخ.

وشدد على أن الدول المتقدمة يمكنها تنفيذ ما وعدت به؛ ولكن في المقابل تحتاج الدول النامية إلى المساعدة للتأقلم والتكيف، وهذه المساعدات لن تأتي من المجتمع الدولي وحده، ولكن يجب أن يكون هناك تمويلا ذاتيا، ويشارك القطاع الخاص بجزء من التمويل شريطة دخول المؤسسات الدولية بالتمويل وتحمل جزء من المخاطر لتشجيع القطاع الخاص.

«محيي الدين»: استغلال مؤسسة التنمية الدولية IDA لتمويل مشروعات المناخ

وخلال كلمته اقترح الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن يتم استغلال مؤسسة التنمية الدولية IDA وهى إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي، والتي تعد أكثر سهولة من حيث اشتراطاتها، في تمويل مشاريع المناخ.

واقترح الخبير الهندي، أن يتم تحديد مستهدفات للانبعاثات الكربونية وفقا للقطاعات، معربا عن عدم قناعته بالسندات الخضراء كأداة للتمويل الأخضر، لأنها تتطلب وجود منظومة قوية حتى تعمل بشكل جيد، وهو غير موجود بالدول النامية، وهو ما اتفق معه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، كما أكد أن سوق الكربون ليس الحل، ويمكن الاستعاضة عنه بفرض ضريبة مباشرة على الانبعاثات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم جهود الحكومة في مجال المشروعات الخضراء، وأدارت الندوة الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة.