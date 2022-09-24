وزير الخارجية يتوجه بنداء للأمم المتحدة: يجب رفع طموح تمويل المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر بصفتها رئيس الدورة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تتوجه بنداء صادق لكل أعضاء الأسرة الدولية.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «دعونا نضع تعهداتنا والتزاماتنا موضع التنفيذ، وندعم الدول النامية والأقل نموا في جهودها لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ، فهي الأكثر استحقاقا واحتياجا لذلك».

وتابع: «ومن ثم، فإننا نتطلع خلال المؤتمر الذي تستضيفه مصر بعد أسابيع إلى الخروج بنتائج تسهم في الإسراع من وتيرة التنفيذ على الأصعدة كافة، لتأكيد التزام المجتمع الدولي، تجاه جهود تغير المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات ورفع القدرة على التكيف، والأهم رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تنفيذ تعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف، وتوفير 100 مليار سنويا، وكذلك الانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة».