وزير التموين: غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه لمن يرفع أسعار السلع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رفع أسعار السلع من البعض ليس به أي شيء من الاحترام لأن السعر المعلن به هامش الربح والتكلفة، ولم يرتفع سعر أي خامة من الخامات، وليس من الصحيح رفع الأسعار لمجرد تحرير العملة، ولا يجب أن يؤثر ذلك على السلعة المتوفرة من الأصل.

غرامات للمخالفين

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تقرير عرض ببرنامج «مساء dmc»، على شاشة «dmc»، أن هناك توجيه من الرقابة التموينية وحماية المستهلك بمراجعة الأسعار الخاصة بالسلاسل التي تعمل على الحاسبات الآلية، وما إذا كان تم تغيير أي سعر بعد تحرير سعر الصرف، وإذا وجدت أي مخالفة ليس لها سبب وجيه وموضوعي ستكون هناك مخالفات جسيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

لا إلغاء للدعم العيني

وتابع أنه بالإضافة إلى التجار الذين سيسمحون لأنفسهم برفع الأسعار دون سبب سيتم التحرك تجاههم، مؤكدا أن ما يروجه البعض من فكرة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله لدعم نقدي، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية يعد أمرا غير منطقي، ولن يحدث، ولا يجب أن نستمع إلى الشائعات لأن البعض يريد إظهار مصر بشكل غير جيد وهذا غير واقعي، إذ تخدم الوزارة 70 مليون مواطن يجدون صباحا أكثر من 270 مليون رغيب خبز، ودعم سلعي زاد من 3 مليارات جنيه شهريا إلى 3.8 مليار، لذلك فمصر في أمان وستتحسن الأمور.