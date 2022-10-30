وزير التموين: نستهدف التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم صغار مصنعي الذهب

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المستهدف توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الورش وصغار المصنعين بمجال الذهب.

عرض فيلم تصوري ترويجي لتصميم مدينة الذهب

وأوضح وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة اليوم، للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض نبيو للذهب في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، أنه جرت الموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الكشف عن عرض تفاصيل مدينة الذهب من ناحية القطاعات الصناعية والحرفية، قائلا: «خلال معرض الذهب سوف يتم عرض فيلم تصوري ترويجي لتصميم مدينة الذهب التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامتها في العاصمة الإدارية».

الرئيس يوافق على جميع طلبات المعرض

ونوه المصيلحي، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع طلبات المعرض الدولي لصناعة الذهب وكذلك المصنعين.

ويشارك في معرض نبيو للذهب بدورته الثانية، أكثر من 50 شركة ومصنع في مصر، كما يشارك أيضا عدد من المصنعين من إيطاليا والهند وتركيا، وجار مشاركة شركات من الإمارات، فضلا أكثر من 35 شركة أجنبية.