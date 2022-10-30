وزير التموين: القيادة السياسية تشعر بالمواطن.. وقدمت حزم دعم اجتماعية إضافية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة السياسية لديها شعور بالمواطن، وقدمت حزم دعم اجتماعية إضافية، كما أن هناك حس سياسي من القيادة السياسية، بأن هناك أزمة عالمية أدت إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تقرير عرض ببرنامج «مساء dmc»، على شاشة «dmc»، أنه نتيجة التضخم تقل قدرة المواطن الأكثر احتياجا على الشراء، لذلك كان واجبا على الدولة حماية هذه الفئات الأكثر احتياجا، لذلك جرى اتخاذ قرار بتنفيذ حزمة دعم اجتماعي إضافي، هذه الحزمة بدأت من سبتمبر 2022، كان من المفترض أن تستمر 6 أشهر، وتغطي نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى مساعدات عينية ونقدية لنحو 400 ألف أسرة من المجتمع الأهلي بالإضافة إلى 8.1 مليون بطاقة من الأكثر احتياجا يمثلون نحو 36 مليون مستفيد.

وتابع المصيلحي، أن هناك شرائح للتموين، تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه، يستطع المستفيد من خلالها أخذ سلع أكثر.

مد مظلة الدعم الإضافي

وأوضح أن القرار الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد المؤتمر الاقتصادي واستمرار الأزمة العالمية، بمد مظلة الدعم الإضافي حتى يونيو 2023، معناه أن الرئيس يشعر بالمواطن، كما أن الفئات المستهدفة من هذا القرار هي كل الحاصلين على تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والأرامل ومن دخلهم 2700 جنيه فأقل، والمعاشات الأقل من 2500 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن لا عمل لهم، وكذلك أكثر من 50% من المستفيدين من الدعم التمويني تم زيادة الدعم لهم.