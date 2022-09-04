علي المصيلحي لـ«الوطن»: لن نحذف فئات جديدة من البطاقات التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لن تستهدف فئة جديدة من أصحاب البطاقات التموينية للحذف من الدعم التمويني، خاصة بعد انتهائها من حذف أصحاب السيارات الخاصة الموديل الحديث، وأصحاب الدخول المرتفعة، مشيرًا إلى أن تنقية البطاقات التموينية لا تزال مستمرة حاليًا لحذف هذه الفئات فقط.

تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين

وأضاف وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يوجد حتى الآن فئة جديدة من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية سيتم استهدافهم أو حذفهم من التموين، وردًا على احتمالية استهداف أصحاب الحيازات الزراعية ذات المساحات الكبيرة للحذف من التموين، قال «المصيلحي»: «في الوقت الحالي، لن يتم حذف أي فئة جديدة من الدعم التمويني، وفي جميع الأحوال هدفنا الأساسي إيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا».

وأكد وزيرالتموين، أن جميع أصحاب البطاقات التموينية الذين تم حذفهم من التموين منذ شهر يونيو الماضي، كان بسبب امتلاكهم سيارات حديثة بداية من موديل 2018 أو لحصولهم على مرتبات أعلى من 9600 جنيه شهريًا، ولا زالوا يحصلون على دعم الخبز البلدي يوميًا، قائلًا: «المحذوفون تم إسقاط عنهم التموين الشهري فقط، مع استمرار إدراجهم على منظومة دعم الخبز عند 5 قروش ثمن الرغيف الواحد وبواقع 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا مقيدًا على البطاقة».

سبب تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

ونفى وزير التموين أن يكون سبب اتجاه وزارة التموين إلى إلزام أصحاب البطاقات التمونية، تسجيل رقم هواتفهم المحمولة على البطاقة التموينية، هو حذف البطاقة التموينية في حال ارتفاع قيمة استهلاك فاتورة الموبايل، مؤكدًا أن الوزارة لم تحذف أي بطاقة تموينية بسبب تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، لافتًا إلى أن الهدف فقط هو تحديث قاعدة بيانات منظومة التموين وخلق هوية رقمية مع صاحب بطاقة التموين.