10 آليات لضبط سوق السلع الغذائية في قنا.. «130 منفذ بيع جديدا»

حدد المسؤولون في محافظة قنا، عدة إجراءات لمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع ومدى وتوافر السلع الغذائية بكميات كافية، وضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم.

إجراءات ضبط السوق في محافظة قنا

وجاءت إجراءات ضبط السوق في محافظة قنا، كالتالي:

- تشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمدن في محافظة قنا وعضوية ممثلي التموين والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين للمرور اليومي لغرض رصد إعلان أسعار السلع بشكل واضح أمام المستهلكين.

- تحرير محاضر للمخالفين من التجار والبائعين.

- متابعة أرصدة السلع الغذائية وعمل حصر بالعجز للسلع والقيام بالتواصل مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة.

- تكليف مسئولي إدارة الأزمات بمتابعة موقف السلع الغذائية وأسعارها في عموم المحافظة.

- إرسال تقارير دورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولا بأول.

- التنسيق مع الغرفة التجارية في محافظة قنا وكبار التجار لإقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

130 منفذا ثابتا ومتنقلا في المحافظة

- فتح منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي بأسعار مخفضة مع زيادة طرح السلع المعروضة بها خلال الفترة المقبلة في أكثر 130 منفذ بيع ثابت ومتنقل.

- نشر قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية كل يوم على الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية للمدن.

- نشر الأسعار على صفحات المدن، وعدم إعطاء الفرصة للتجار وأصحاب المحلات للمغالاه في الأسعار واستغلال المواطنين.

- مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- تحديد الخط الساخن الخاص بمحافظة قنا، رقم 15541، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.