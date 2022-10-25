محافظ قنا يكرم صاحب مصنع في نجع حمادي.. «وفر 34 فرصة عمل للشباب»

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددًا من النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، لجهودهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد وأحمد جابر مدير عام مديرية القوي العاملة بقنا، وسوميه حسن مسؤول مكتب تشغيل الشباب بالمحافظة.

المحافظ يقدم شهادات تقدير للمكرمين

وقدم محافظ قنا شهادة تقدير لـ«عمرو محمد هريدي»، مالك مصنع للملابس الجاهزة في نجع حمادي، نظرا لجهوده في توفير 34 فرصة عمل في مجال الخياطة، كما قدم المحافظ شهادة تقدير لكلا من محمود أحمد محمود مدير مكتب تفتيش نجع حمادي، وهناء سعد أحمد مدير إدارة البحوث بمديرية القوي العاملة تقديرًا على جهودهما الحثيثة المبذولة في التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل والحفاظ على التوازن بين صاحب العمل والعامل في صياغة العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى حرصهم على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في مختلف مواقع العمل.

دعم المستثمرين في قنا

يذكر أن اللواء أشرف الداودي منذ توليه محافظاً لقنا، حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.