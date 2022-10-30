محافظ السويس: طرح أسعار استرشادية يومية لجميع السلع الغذائية

كلف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين، بطرح أسعار استرشادية يومية لجميع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن.

وشدد «صقر» على الإعلان والإرشاد عن أماكن بيع السلع بالأسعار المخفضة، وتوافرها بالمحلات، والأسواق والمنافذ، حتى يستفيد المواطنون.

«صقر»: توفير البقوليات والدواجن بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة

وقال صقر إنه جرى الاتفاق مع شعبة البقوليات لتوفيركميات كبيرة من الحبوب في المحال التجارية في الأيام المقبلة وعرض كميات كبيرة عبر منافذ متعددة في جميع أحياء السويس.

وأكد المحافظ على توافر البروتين الحيواني والداجني، قائلا «المحافظة وفرت قبل 10 أيام منفذ للحوم البلدي الصغيرة بسعر مخفض 140 جنيها، بأرض المعارض، كما تشهد الأيام المقبلة زيادة في الكمية المعروضة من اللحوم الحمراء، وكذلك في الدواجن والبيض مع العمل على خفض الأسعار وتثبيتها».

غلق أي مخبز مخالف للوزن أو الجودة

كما وجه محافظ السويس، بالتنسيق بين الأمن والتموين، والأحياء والغرفة التجارية، بالمرور اليومي على المخابز.

ولفت «صقر» إلى أن السويس تتميز بالخبز البلدي الجيد، ولكن ذلك لا يمنع أن بعض المخابز تتلاعب سواء في جودة رغيف الخبز أو الوزن.

وأشار المحافظ إلى أنه في حالة وجود أي مخالفات في الوزن أو الجودة سيتم غلق المخبز مباشرة، مع فتح منافذ لبيع الخبز أمام المخبز المخالف تيسيرًا على المواطنين، وناشد المحافظ أهالي السويس بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في أي مخبز.