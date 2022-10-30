رئيس «تعميق التصنيع المحلي» سابقا: الرخصة الذهبية توفر انتظار أعوام

قال المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات سابقا، إن الرخصة الذهبية، تعطي صلاحية البدء في العمل في الحال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، وهي أسرع من «الشباك الواحد».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي على شاشة «dmc»، «يبدأ المستثمر العمل منذ لحظة حصوله على الرخصة، وتستكمل الإجراءات بعد ذلك، سواء من الدفاع المدني وموافقات البيئة للماكينات، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز المدن الصناعية لتخصيص قطعة الأرض».

وتابع: أن الرخصة الذهبية توفر نحو عام ونصف في قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الصناعات المعدنية التي تتجاوز العامين للحصول على الرخصة العادية، كما تعطي الصلاحية للمصنعين لاختصار إجراءات كثيرة في مشروعاتهم.

واردات تتجاوز 750 مليون دولار سنويا

واستطرد رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات سابقا، أن الطرمبات والمحركات الكهربائية تمثل واردات تتجاوز 750 مليون دولار سنويا، موضحا أنع إن الدولة اتخذت إجراءات للتعامل مع تشوه الميزان التجاري الخاص بهذه الجزئية والاتجاح للمنتج المحلي.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحتاج إلى منتج محلي، ونستطيع التأكيد أننا قادرين على تلبية احتياجات السوق بنفس الجودة الأجنبية، وينبغي ألا نلجأ للمستورد إلا في حالة عدم وجود منتج محلي قادر على منافسة المتورد.