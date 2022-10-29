اتحاد المستثمرين: الرخصة الذهبية الممنوحة من الرئيس تُغني عن كل الأنواع الأخرى

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرخصة الذهبية التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منحها لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر هي رخصة من ذهب وتُغني عن كل الرخص الأخرى كونها رخصة مجمَّعة، حيث إنها تحتوي بداخلها كل أنواع الرخص الأخرى، «بيكون معانا الرخصة الذهبية فأي رخصة أخرى بتكون جواها».

السقطي: الرخصة الذهبية بها كل أنواع الرخص

وأضاف «السقطي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه عندما يبدأ الشخص في إنشاء المصنع فيحتاج في البداية رخصة للإنشاء ثم رخصة للحفر ثم رخصة للبناء، ثم رخصة للتشغيل وعدد آخر من الرخص بواقع 13 رخصة، لكن الرخصة الذهبية بها كل تلك الرخص.

السقطي: الرئيس السيسي أعلن أن الرخصة مدتها 3 أشهر

واستطرد: «الرئيس السيسي أعلن أن الرخصة مدتها 3 أشهر للي هينشئ أي مصنع خلال الـ3 شهور دول، ومفيش النهارده أنشطة أه وأخرى لا، وبناء على تلك التعليمات فكل من ينشئ نشاط في هذه الفترة ولمدة 3 أشهر هيصبح حاصل على الرخصة الذهبية».

وأوضح أن المشكلة الرئيسية في الاستثمار بمصر تتلخص في الإجراءات، حيث إن الإجراءات طويلة وعقيمة وهو ما كان يدفع أي مستثمر مصري يحجم عن الاستثمار في مصر طبيعيا، «لما نعالج الإجراءات فكده حلينا 50% من المشكلة، وده اللي بيتم الإعلان عنه خلال الوقت الراهن».

وتابع: «هيتم إعلام جميع الاتحادات الدولية الموجودة في الدول كافة أنه لمن يريد إنشاء أي نشاط فسيحصل على الرخصة الذهبية والتي تجب جميع أنواع الرخص، وهو تحفيز كبير لأي نشاط يقام في مصر».