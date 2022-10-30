«مستثمري العاشر»: الرخصة الذهبية مؤشر قوي للقضاء على البيروقراطية

أعرب أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع الصناعي، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر اتحاد الصناعات، منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، موضحين أنّها مؤشر قوي لتحقيق أحلام وطموحات المستثمرين الصناعيين في القضاء على البيروقراطية في قطاعات الدولة كافة.

الرخصة الذهبية

وأشاد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بجهد القيادة السياسية لدعم الصناعة والإنتاج الوطنيين، حيث يأتي قرار الرخصة الذهبية كأكبر دعم للمستثمرين، ويفتح شهية القطاع الصناعي لتوسيع الاستثمارات وزيادة خطوط الإنتاج، وإنهاء التراخيص العالقة في الجهات الحكومية.

حلم الـ100 مليار دولار صادرات

وأوضح رضا أنّ تبسيط الإجراءات أمام رجال الصناعة، من شأنه تنفيذ حلم القيادة السياسية بتحقيق 100 مليار جنيه صادرات في أقل من 5 سنوات، مشيرا إلى أنّ الدعم الذي يوليه الرئيس بالصناعة الوطنية، يفتح الطريق أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحسّن بيئة الأعمال، ويسهم في التغلب على البيروقراطية داخل الهيئات الحكومية.

وتٌعد الرخصة الذهبية للمشروعات، هي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج إلى موافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وتصدر مباشرة من مجلس الوزراء تتضمن الموافقات المطلوبة لبدء النشاط بما فيها رخصة البناء.