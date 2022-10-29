مقرر «الصناعة» بالحوار الوطني: الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين.. سهِّلت عليهم

قال المهندس بهاء دميتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية، والتي وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بإعطائها للمستثمرين من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار لدى المستثمرين، حيث إنها تحمل بداخلها كل الرخص الأزمة للبدء في العمل.

دميتري: الرخصة الذهبية بتختصر وقت كبير

وأضاف «دميتري»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرخصة الذهبية تعطي الحق للمستثمر أن يعمل بمجرد الإخطار، ثم يستكمل أوراقه تباعا، «الرخصة الذهبية بتختصر وقت كبير، وانتظار انتهاء كل التراخيص».

دميتري: نحتاج لـ35 موافقة وإمضاء لإنشاء أو ترخيص مصنع

واستطرد: «الرخصة بتاعة المصنع من إنشاء وحتى التشغيل لازم تحصل على 35 إمضاء وختم ومواصفة، وممكن الموظف يوقف الرخصة أو تجديد الرخصة أو السجل الصناعي بسبب حاجة بسيطة، والمستثمر بيكون عايز يأمن نفسه ومش عايز يوقع في غلط، والرئيس السيسي أعطى للمستثمرين الفرصة والدعم».

وأوضح أن الرئيس السيسي وجَّه الحكومة كذلك بضرورة إيجاد نوع من المرونة مع المستثمرين في العمل والحركة حتى لا يتوقف الاستثمار في مصر، «إحنا مشكلتنا وخناقتنا مع الزمن والوقت، وبقالنا 30 سنة بنقول مصر إمكانيتها قوية، ومع ذلك مصر مش بتتقدم، وفي 6 سنين عملنا مرونة في سعر الصرف مرتين علشان المعوقات دي».

وتابع: «المسؤول بيكون عايز يجري لقدام لكن فيه حاجات بتشده لوراء، وهكذا رجل الأعمال بيكون عايز يكبر بمشروعه لكن فيه حاجات بتشده لوراء، ودي حاجات لا يفهمها لغة الاستثمار والمال».