الرئيس البرازيلي المنتخب في خطاب النصر: «حاولوا دفني حيا ولكني هنا»

قال «لولا دا سيلفا» الرئيس البرازيلي المنتخب، في خطاب النصر عقب فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسه جايير بولسونارو: «لقد حاولوا دفني حياً ولكني هنا»، مضيفًا أن هذا انتصار لحركة ديمقراطية فوق مصالح الأحزاب والأيديولوجيات، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

«دا سيلفا»: الانتخابات لها فائز واحد هو الشعب البرازيلي

وأشار «لولا دا سيلفا»، في خطاب بساو باولو، إلى الوصول إلى نهاية واحدة من أهم الانتخابات في التاريخ البرازيلي، والتي وضعت مشروعين متعارضين للبلاد وجهاً لوجه، موضحا أن الانتخابات لها فائز واحد هو الشعب البرازيلي.

ووعد «لولا دا سيلفا»، بمكافحة العنصرية والتمييز حتى يتمتع البيض والسود والسكان الأصليون بنفس الحقوق ونفس الفرص.