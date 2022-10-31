بعد فرز 95%.. دا سيلفا يتقدم على بولسونارو في انتخابات رئاسة البرازيل

تقدم الرئيس البرازيلي الأسبق، لولا دا سيلفا على منافسه، جايير بولسونارو، بشكل طفيف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد فرز 95% من الأصوات.

وأشارت استطلاعات للرأي، أمس الأول السبت، إلى أن زعيم حزب العمال، رئيس البلاد الأسبق لولا دا سيلفا كان لديه أعلى فرصة للفوز على منافسه المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشهدت البرازيل، أمس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.