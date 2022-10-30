«جارديان»: لولا دا سيلفا الأقرب للفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

توجه البرازيليون اليوم، إلى صناديق الاقتراع في أهم انتخابات لهم منذ سنوات، وفق صحيفة جادريان البريطانية، إذ أن المنافس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح الأوفر حظًا لإنهاء أربع سنوات للرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو.

ولفتت الصحيفة، إلى أن استطلاعات الرأي عشية الاقتراع أعطت لولا دا سيلفا، كما يُعرف مرشح حزب العمال، تقدمًا يتراوح بين أربع وثماني نقاط مئوية، وكانت مناظرة جرت بين المرشحين قبيل الجولة الثانية، لكن الصحيفة تؤكد أنه ليس هناك ما يضمن ألا يفوز الرئيس الحالي بولاية ثانية.

حديث عن هزيمة الرئيس الحالي جير بولسونارو

قال سيموني تيبيت، الذي احتل المركز الثالث في الجولة الأولى، وهو الآن مؤيد لولا، عن الهجوم من قبل الرئيس الحالي: «لم يقدم بولسونارو اقتراحًا واحدًا لمستقبل البرازيل، وهو يفضل استخدام النقاش للاستفزاز والاتهام، إنها قصة المهزومين».

وكثيرًا ما قلل بولسونارو من شأن خصومه، وانتهى أسلوب تعامله الفاشل مع وباء كورونا مع ما يقرب من 700000 حالة وفاة في البرازيل، وفق جارديان، كما ارتفعت معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا، وهناك فضيحة تختمر بسبب إنشائه «ميزانية سرية» تمنح المال للحلفاء السياسيين مع القليل من الشفافية أو الإشراف.

وأشار دا سيلفا في المناظرة مع بولسونارو إلى أن معدل جرائم القتل في البرازيل يقع تحت ولايته ووعد بزيادة الحد الأدنى للراتب بنسبة 15%، وهو إجراء مهم في البرازيل.

«لولا» يعد بمزيد من النجاح

ومع ذلك، ذكّر لولا الناخبين بأن فترتي ولايته الأولى بين 2003-2011 كانتا ناجحتين ووعد الناخبين بمزيد من نفس الشيء أي النجاح.

ودعا الرئيس الأسبق المواطنين إلى التصويت لصالحه، مؤكدا أن البلد سيتم إصلاحه، وسيكون سعيدا عندما يتم انتخابه.