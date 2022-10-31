«لولا دا سيلفا» رئيسا للبرازيل بعد فوزه على «بولسونارو»

فاز الرئيس البرازيلي الأسبق، وزعيم «حزب العمال»، اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «77 عاما» في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلاده، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو بفارق مليوني صوت تقريبا.

زعيم «حزب العمال» يحصل على 50.83% من أصوات الناخبين

وأكدت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل، فوز دا سيلفا مع فرز 98.86% من الأصوات حصل زعيم «حزب العمال» على 50.83%، فيما حصل منافسه بولسونارو على 49.17%.

من جانبها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن دا سيلفا، سيتولى السلطة في بلاده في 1 يناير المقبل.