صحيفة: سرعة التهاني لـ«دا سيلفا» تعكس مخاوف رفض بولسونارو قبول الهزيمة

هنأ قادة العالم، «لولا دا سيلفا»، البالغ من العمر «77 عامًا»، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل على منافسه الرئيس المنتهية ولايته، اليميني المتطرف، جايير بولسونارو«67 عاما».

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن سرعة رد الفعل الدولي تعكس مخاوف واسعة النطاق من أن بولسونارو، القائد السابق للجيش، الذي أمضى سنوات في مهاجمة المؤسسات الديمقراطية في البرازيل، قد يرفض قبول الهزيمة.

وحصل زعيم «حزب العمال»، رئيس البلاد الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على 50.90% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما حصل منافسه بولسونارو على 49.10%.

وقال «لولا دا سيلفا»، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلاده بحاجة إلى السلام والوحدة، مضيفا «إن البرازيل عادت إلى الساحة الدولية ولن تبقى منبوذة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيس الأرجنتين: حقبة جديدة في تاريخ أمريكا اللاتينية

وأشار رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، إلى حقبة جديدة في تاريخ أمريكا اللاتينية، وعصر الأمل والمستقبل الذي يبدأ الآن.وفي إسبانيا، وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، فوز «لولا دا سيلفا»، بالتحرك نحو "التقدم والأمل.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف الانتخابات البرازيلية، بالحرة والنزيهة.

ومثل تصويت البرازيليون، لصالح «لولا دا سيلفا» رفضا للشعبوية اليمينية المتطرفة لرئيس البلاد، المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.

بولسونارو: سأطعن في نتيجة غير طبيعية

وكان الرئيس المنتهية ولايته، أشار في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، إلى أنه سيطعن في نتيجة اعتبرها غير طبيعية.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إنه سيتعين على الرئيس البرازيلي المنتخب، «لولا دا سيلفا»، التعامل مع برلمان أكثر يمينية منذ الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 2 أكتوبر الجاري، حيث يشهد البرلمان تمثيلا قويا للحزب الليبرالي بزعامة رئيس البلاد المنتهية ولايته بولسونارو.