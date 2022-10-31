اختناقات مرورية في أستراليا نتبجة هجرة 65 مليون «سرطان بحر» من الغابات

حينما تقرر الطبيعة فرض سيطرتها على الإنسان، فإنها تفعل ذلك مهما كانت العواقب، وهو ما حدث في مشهد استثنائي ونادر، إذ ظهر نحو 65 مليون سلطعون أحمر أو ما يطلق عليه في العامية «سرطان» البحر، على مسافة 20 كيلو متر من الغابات إلى المحيط في إستراليا، مما سبب اختناقات مرورية، ولكن لم يكن هناك ما يمكن فعله سوى انتظار انتهاء تلك الرحلة السنوية.

تزايد عدد السرطان 6 مرات

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن «السلطعون» أوسرطان البحر، يقوم بهجرة سنوية في شهري أكتوبر ونوفمبر مع أول هطول للأمطار في موسم الأمطار، وقال «ديريك بول» مدير الأنواع المحلية من الحيوانات في جزيرة كريسماس بشمال غرب أستراليا، إنّ ملايين السرطانات في طريقها للهجرة إلى المحيط، مشيرًا إلى أن أعداد السرطانات تزايدت هذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تضاعف بمعدل 5 أو 6 مرات.

ويعتبر السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد السرطانات المهاجرة، بحسب «بول»، هو تزايد أعداد النمل الأصفر في الغابات الذي يأكل تلك السرطانات بطريقة وحشية عن طريق رشها بحامض يشل حركتها ثم يأكلها، مما يدفع تلك السرطانات إلى الابتعاد عنها بأى طريقة، وقال «بول»: «ذلك النمل ضار جدًا بالبيئة، وقد ظهر في بداية التسعينيات».

ويستخدم سكان غرب أستراليا أدوات صديقة للبيئة من أجل إبعاد السرطانات عن الطريق ومنازلهم دون أن تتسبب تلك الأدوات في أذيتهم، ومن تلك الأدوات الشهيرة هى «المكابس»، وخلال تلك الهجرة تتكاثر السرطانات وبعد شهر واحد تعود صغار السرطانات إلى الغابة مرة أخرى .

اختناقات مرورية بسبب سرطان البحر

وبحسب الصحيفة فالهجرة الجماعية لتلك السرطانات تسببت في اختناقات مرورية في الجزيرة، مما دفع المسئولين في الجزيرة إلى تحويل مسار السيارات إلى طرق أخرى، من أجل الحفاظ على حياة السرطانات، وهو ما يدخل ضمن اتجاه الحفاظ على البيئة.