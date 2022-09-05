قتل «السلطعون».. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة الثالثة من المسلسل الملحمي House of the Dragon، الذي يعرض حصريا عبر قناة hbo في العالم، ومنصة osn في مصر والوطن العربي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز ما جاء في الحلقة الثالثة، على النحو التالي:

- دارت الأحداث بعد مرور عامين من زواج الملك فسيريس تارجاريان من ابنة مساعدة أوتوهايتاور وهي اليسنت وأنجبت له ابنًا أسماه «إيجون».

الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon .. «رينيرا» ترفض الزواج من جيسون لانستر

- حاول الملك فسيريس تارجاريان إقناع ابنته «رينيرا» التي بلغت 17 عاما، بالزواج من جيسون لانستر ولكنها رفضت بشدة، وتدخل في صدام عنيف مع والدها وتترك حفل ميلاد نجله إيجون بصحبة حارسها كريستون كول.

- يحاول اوتوهايتاور إقناع ابنته اليسنت بالضغط على الملك، لجعل ابنه «إيجون» وريثًا للعرش بدلًا من ابنته وريث العرش من ابنته «رينيرا».

- عدد من مساعدي الملك فسيريس يقنعوه بأهمية زواج ابنته «رينيرا» من نجل كورلتس «لينرا» من أجل استعادة العلاقة القوية بين تارجاريان وفالريا، التى تدهورت منذ ،ن قرر الملك فسيريس عدم الزواج من ابنتهم.

- كانت حرب ديمون تارجاريان وكورلتس ضد السلطعون، قد اقتربت من خسارة الأول، وحاول قادة كورلتس إقناعه بالتخلي عن ديمون، إلا أن الملك فسيريس يرسل جنود له مساعدته في الحرب وينجح في النهاية بفضل تنين رينيرا في كسب الحرب وقتل السلطعون.