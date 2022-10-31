الأهلي يستأنف تدريباته اليوم.. وكولر يجهز خطة الفوز على الداخلية

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية، المقرر إقامتها على استاد السويس، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأحد.

وكان الجهاز الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة أمس الأحد، عقب مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك، التي أقيمت الجمعة الماضي، بملعب هزاع بن زايد، في الإمارات.

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