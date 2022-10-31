تخصيص 20 درجة للتربية الرياضية لتقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقا للقرار الوزاري رقم 167 الصادر في 28 سبتمبر، مشيرا إلى أنّ نظام التقييم، يعتمد على فهم قياس مخرجات التعلم لكل مادة يتضمنها المنهج الدراسي وتكون النتيجة «يجتاز - لم يجتاز».

تقييم مادة التربية الرياضية قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، تقييم مادة التربية الرياضية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لافتا إلى أن إجمالي الدرجات في كل فصل دراسي 20 درجة لا تضاف للمجموع، ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل بـ «يجتاز - لم يجتاز»، وفقا للتوزيع التالي:

10 درجات للمجال البدني والمهاري و2 للزي الرياضي

- في المجال البدني والمهاري: يخصص له 10 درجات، تنقسم إلى 5 درجات للاختبارات البدنية، و5 درجات للاختبارات المهارية.

- في المجال المعرفي: يخصص له 5 درجات للثقافة الرياضية والصحية وقواعد الأمن والسلامة.

- المجال الوجداني: يخصص له 5 درجات تنقسم إلى «3 درجات للسلوك، ودرجتين للزي الرياضي».