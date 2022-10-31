رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

تخصيص 20 درجة للتربية الرياضية لتقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

كتب:

أميرة فكري
10:34 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقا للقرار الوزاري رقم 167 الصادر في 28 سبتمبر، مشيرا إلى أنّ نظام التقييم، يعتمد على فهم قياس مخرجات التعلم لكل مادة يتضمنها المنهج الدراسي وتكون النتيجة «يجتاز - لم يجتاز».

تقييم مادة التربية الرياضية قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، تقييم مادة التربية الرياضية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لافتا إلى أن إجمالي الدرجات في كل فصل دراسي 20 درجة لا تضاف للمجموع، ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل بـ «يجتاز - لم يجتاز»، وفقا للتوزيع التالي:

10 درجات للمجال البدني والمهاري و2 للزي الرياضي 

- في المجال البدني والمهاري: يخصص له 10 درجات، تنقسم إلى 5 درجات للاختبارات البدنية، و5 درجات للاختبارات المهارية.

- في المجال المعرفي: يخصص له 5 درجات للثقافة الرياضية والصحية وقواعد الأمن والسلامة.

- المجال الوجداني: يخصص له 5 درجات تنقسم إلى «3 درجات للسلوك، ودرجتين للزي الرياضي».

اقرأ المزيد:

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023.. 12 درسا للاطلاع في الرياضيات

«التعليم»: تسجيل غياب طلاب الإعدادية والثانوية إلكترونيا بشكل أسبوعي

وزير التعليم يلتقي رئيس مصنع الطائرات لبحث المشروعات المشتركة

وزير التعليم: إغلاق 70% من السناتر مع تطبيق قانون مزاولة المهنة
بقلم أميرة فكري