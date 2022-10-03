توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023.. 12 درسا للاطلاع في الرياضيات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ‎عن توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023، مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي بدأ يوم السبت الماضي 1 أكتوبر وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة من الوزير.

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 12 درسا للاطلاع فقط في الفصل الدراسي الأول ضمن توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 في مادة الرياضيات، مؤكدة على الالتزام بما جاء بدليل المعلم الرياضيات أثناء التحضير والشرح، ويمكن الاستعانة بالدروس المخصصة للاطلاع عند شرح الدروس المتبقية للوحدة اذا تطلب موزعة كالتالي:-

- شهر أكتوبر: عدد الدروس 24 «الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة» دروس الاطلاع «1.4. 7.10».

- شهر نوفمبر: عدد الدروس 20 «الوحدات الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة» دروس الاطلاع 5 و6.

- شهر ديسمبر: عدد الدروس 22 «الوحدات السادسة، السابعة والثامنة» دروس الاطلاع «5 - 9 - 16».

- شهر يناير : مراجعة عامة على المنهج .

توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:

منهج شهر أكتوبر 2022: UNIT1+ UNIT2 + UNIT 3+ THE READER.

منهج شهر نوفمبر2022: REVIEW 1+ UNIT 4+ UNIT 5 + THE READER.

منهج شهر ديسمبر 2022: THE READER +UNIT6+ REVIEW2 .

منهج شهر يناير 2022: THE READER + General revision