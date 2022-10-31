«نشرة التنسيقية».. جلسات نقاشية مع أهالي المحافظات لدعم الحوار الوطني

جهود كبيرة تقدمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مختلف محافظات الجمهورية، بعقد ندوات ولقاءات وجلسات نقاشية مع الأهالي والمواطنين، لسماع مشكلاتهم ومقترحاتهم وآرائهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، ومناقشتها مع متخصصين.

وترصد «الوطن» أبرز جهود التنسيقية أمس، خلال تواجد أعضاءها في مختلف المحافظات.

استمعت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأهالي قرى أبو مندور والبياض والطراوي والشيتاني والشماع والدخيلة وتجميع شاهين والزيني، والعزب والنجوع المحيطة بهم، في كفر الشيخ، في جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، امتدت أكثر من ساعتين.

وناقشت الجلسة القرارات الأخيرة لوزارة الزراعة الخاصة بأسعار الأرز والقطن ومشاكل الري وتغطية المصارف، فضلًا عن الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، وقضايا أصحاب المعاشات، والمطالبة بتحسين الخدمات بالوحدات الصحية.

ونظمت التنسيقية ورشة عمل حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، ظهر أمس، وفي المساء صالونا سياسيا عن الموضوع ذاته «التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني»، بحضور النائبين هيام الطباخ وعماد خليل، وعصام شيحة رئيس المنظومة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي.

والتقى النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع عدد من مزارعي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في جلسة نقاشية للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه منظومة الزراعة، وأبرز المشكلات التي تواجه المزارعين والفلاحين في دائرة منشأة القناطر، كما استمع إلى التوصيات التي قدمها حضور الجلسة من المزارعين والتي من شأنها تحسين أوضاع الزراعة والقائمين عليها في الدائرة.

وعقدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، وبحضور أهالي حي الزيتون والأميرية، وممثلي الأحزاب السياسية، وبعض العاملين بالعمل العام، وناقشوا عددا من المشكلات المهمة التي تواجه الأسرة المصرية مثل البطالة، والتأكيد على ضرورة تدريب الكوادر الشابة، وعدم تقنين المشروعات الصغيرة، ومشاكل البنية التحتية، وذلك في إطار رؤيتهم الخاصة في محاور الحوار الوطني والحراك السياسي الذي يحدث الآن بالشارع المصري.

ومن جهة أخرى، شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة عن التغيرات المناخية في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP 27، نظمها حزب المؤتمر بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة دور مصر في العمل المناخي والمشروعات المنفذة في هذا الجانب والجهود الدولية والتزام الدول بالتعهدات نحو التكيف المناخي، والحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرا جماهيريا بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة للاستماع لآراء أهالي البدرشين، بحضور نحو 1000 مواطن من 18 قرية بالمركز بحضور عدد من نواب التنسيقية بالبرلمان؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية وأهم الحلول المناسبة لها.

وعقد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، جلسة نقاشية مع عدد من الشباب من مختلف المجالات وطلاب الجامعات المصرية، للاستماع إلى أفكارهم، حيث ناقشوا الحديث عن ملف نماذج المحاكاة والتمكين السياسي للشباب داخل الجامعات المصرية ودور الاتحادات الطلابية في خدمة الطلاب والمجتمع، المزيد من المساحات للعمل السياسي وتفعيله داخل الجامعات.

وعقد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكلا من أميرة العادلي، ومحمد عبدالعزيز، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، جلسة نقاشية مع أهالي قرية نامول بمركز طوخ في القليوبية، لمناقشة أفكار تطوير الخدمات المقدمة إليهم بجانب مناقشة ضرورة تدريبهم وتأهيلهم، متحدثين عن الزراعة والمعوقات التي تواجه المزارعين وإجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة والمبادرات المقدمة من الدولة لدعم المواطن.

ونظمت «التنسيقية»، جلسة نقاشية بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته، لمناقشة مطالب متعلقة بالتعليم والصحة ومشاكل المزارعين ودعم الزراعة والتغذية المدرسية.

وعقدت النائبة أميرة العادلي، والنائبة إيمان الألفي، والنائب محمد عبدالعزيز أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع القيادات الشعبية والسياسية في نادي العاملين بجامعة بنها، بمدينة بنها، في محافظة القليوبية.

ودارت المناقشات حول الأحزاب ودورها، وحقوق الإنسان، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وانتخابات المحليات، وبعض المشكلات التي تواجه أهالي بنها.