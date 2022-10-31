جلسة نقاشية لـ تنسيقية شباب الأحزاب مع أهالي رشيد لمناقشة مشاكل الصيادين

عقدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم، تحت عنوان «قضايا الحوار الوطني»، مع أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار حرص التنسيقية على الاستماع إلى كل ما يشغل المواطنين من مشكلات وقضايا ومقترحات ورؤى عامة.

وشارك في الجلسة النقاشية ممثلون عن الكنيسة والأوقاف، والتعليم، والشباب والرياضة، والعاملين في مجالي السياحة وصناعة السفن.

وتطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات ومنها، فلسفة الحوار الوطني، ومحاوره، وأهدافه؛ وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، وضرورة مشاركة الجميع في الحوار الوطني.

تنشيط السياحة في مدينة رشيد

وطالب المواطنون المشاركون في الجلسة بضرورة تنشيط السياحة في مدينة رشيد، وتطوير وترميم المناطق الأثرية بها، مثل متحف رشيد، وكذلك طالبوا بدعم صناعة السفن برشيد، وبتقنين أوضاع الصيادين، وتقديم حوافز لهم، وسهولة إجراءات الحصول علي مواد الصيد.

كما طالب الأهالي بضرورة تكثيف جهود وزارة البيئة في مركز رشيد، نظرًا للمخالفات البيئية وتحديداً في فرع رشيد من النيل، فضلاً عن مشكلات البنية التحتية بالمدينة.

جلسات حول قضايا الحوار الوطني

وثمن الحضور حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التفاعل مع المواطنين بكل أطيافهم وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني، وطالبوا بالمزيد من الجلسات الحوارية حول قضايا الحوار الوطني.

وقالت رشا كليب، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب، إنَّ الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ عام 2018 بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والآراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.