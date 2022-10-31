تنسيقية شباب الأحزاب تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بقصر ثقافة الزقازيق

عقد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، جلسة نقاشية حول «دور الحوار الوطني في تطور مصر»، بمقر قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور المفكر الدكتور وسيم السيسي.

قضية تنظيم الأسرة

وتناولت جلسة التنسيقية، مناقشة سبل تعزيز الحرية السياسية وتقوية وتفعيل دور الأحزاب السياسية، كما تطرقت إلى قضية تنظيم الأسرة.

وأكّد النائب نادر مصطفى، أهمية الاستماع لآراء الشباب خلال جلسات النقاش حول الحوار الوطني، مشيراً إلى أن جميع وجهات النظر والمقترحات التي يتم طرحها سيتم عرضها على اللجان المعنية في الحوار الوطني.

الارتقاء بوعي الشباب المصري

ومن جهته، أكد الدكتور وسيم السيسي أهمية الارتقاء بوعي الشباب المصري لمعرفة قيمة وطنهم والحفاظ عليه.

وحضر اللقاء أمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وأحمد سامي مدير ثقافة الشرقية، ومحمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.